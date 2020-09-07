Разврат и оскотинивание. В Общественной палате против разговоров с детьми о сексе
Идея уроков секспросвета в школах не нашла понимания в Общественной палате. Член комиссии по поддержке семьи и материнства Элина Жгутова полагает, что вести такие беседы не стоит ни учителям, ни родителям — для всего необходимого есть природа.
«Странно было бы предполагать, что человек, которого не обучали в школе основам секса, не сможет иметь потомства. У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет», — заявила Жгутова изданию «Подъём» 7 сентября.
По её словам, уроки полового воспитания в школах могут развратить детей, говорить о сексе с ребёнком дома также не обязательно. Жгутова полагает, что в семье достаточно своими реакциями выработать у детей нужную позицию. К примеру, не смеяться над похабным анекдотом, а отворачиваться от «пошлятины» на экране, делать замечание и демонстрировать своё отношение выражением лица.
«Тогда у ребёнка создаётся правильное впечатление, что такое целомудрие», — говорит член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко настроен менее категорично. Он не против разговоров с детьми, но полагает, что внедрять половое воспитание нужно щадяще, ненавязчиво и с учётом возрастных особенностей ребёнка.
«Если мы перейдём к физиологии сразу, это превратится в оскотинивание. Сейчас мы раскрутим это кадило, пошумим, начиная от категорического кликушеского отрицания вплоть до того, что чуть ли не демонстрировать в физическом смысле эту близость на уроках», — приводит его слова издание «Говорит Москва».
По мнению Онищенко, слишком резкое внедрение секспросвета может негативно сказаться на психике подростков и лишить их флёра романтизма.
Согласно исследованию телемедицинского сервиса «Доктор рядом», идею ввести в школах уроки «сексуального просвещения» в той или иной степени поддержали 74% россиян. В комиссии по поддержке семьи и материнства сомневаются в результатах, поскольку «примерно такая часть относится к консервативной общественности».