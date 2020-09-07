Разврат и оскотинивание. В Общественной палате против разговоров с детьми о сексе

Идея уроков секспросвета в школах не нашла понимания в Общественной палате. Член комиссии по поддержке семьи и материнства Элина Жгутова полагает, что вести такие беседы не стоит ни учителям, ни родителям — для всего необходимого есть природа.

«Странно было бы предполагать, что человек, которого не обучали в школе основам секса, не сможет иметь потомства. У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет», — заявила Жгутова изданию «Подъём» 7 сентября.

По её словам, уроки полового воспитания в школах могут развратить детей, говорить о сексе с ребёнком дома также не обязательно. Жгутова полагает, что в семье достаточно своими реакциями выработать у детей нужную позицию. К примеру, не смеяться над похабным анекдотом, а отворачиваться от «пошлятины» на экране, делать замечание и демонстрировать своё отношение выражением лица.