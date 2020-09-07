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07.09.2020 09:25
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Россияне поддержали идею появления уроков «сексуального просвещения» в школах

Большинство россиян поддержали идею ввести в школах уроки «сексуального просвещения». Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом», которое 7 сентября оказалось в распоряжении РБК.

Как следует из результатов опроса, 41,5% жителей страны полностью поддержали появление занятий, в рамках которых детям и подросткам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, а также способах контрацепции. Еще 33,2% опрошенных скорее поддержали появление новой дисциплины.

Скорее выступили бы против 11,6% участников исследования, однозначно против — 7,3%. Дать ответ на этот вопрос затруднились 6,4% граждан РФ.

По мнению большинства опрошенных, рассказывать школьникам о контрацепции должны приглашенные врачи, а делать это необходимо в средней школе (5–9-й классы) для учащихся в возрасте 11–14 лет.

В опросе участвовали 4,2 тысячи россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди них 52% — мужчины, 48% — женщины. Более 60% — жители Москвы и других крупных городов России.

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Комментарии (11)

daisychain
Но при этом "защитники детства" будут и дальше брызгать пеной по поводу "ранней сексуализации", которая в их понимании наступает даже если кто-то увидел с расстояния в полусотни метров писающего в кустах мужика, причем со спины.
И мужик отправится на 10 лет в тюрьму, он же кого-то "сексуализировал".
asgard
Нет никакой поддержки разврата и ЛГБТ. Неполживенько от РБК
dimas062
Однозначно да! Дети с первого-второго класса имеют доступ к интернету. Слышат о сексе и идут в интренете смотреть что это, видят ролики БДСМ (зачастую реально очень жёсткое - сейчас модно), гомосексуализм, групповуху, проституцию (всякие фейк-такси или путешествия по Чехии) - обычное порно сейчас не в моде,и делают вывод что это нормально, так и должно быть. И класса до пятого живут с этим, пока взрослые не решат "деликатно поговорить про Это"... ну а дальше как в анекдоте...
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