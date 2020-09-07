Россияне поддержали идею появления уроков «сексуального просвещения» в школах

Как следует из результатов опроса, 41,5% жителей страны полностью поддержали появление занятий, в рамках которых детям и подросткам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, а также способах контрацепции. Еще 33,2% опрошенных скорее поддержали появление новой дисциплины.

Большинство россиян поддержали идею ввести в школах уроки «сексуального просвещения». Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом», которое 7 сентября оказалось в распоряжении РБК .

Скорее выступили бы против 11,6% участников исследования, однозначно против — 7,3%. Дать ответ на этот вопрос затруднились 6,4% граждан РФ.

По мнению большинства опрошенных, рассказывать школьникам о контрацепции должны приглашенные врачи, а делать это необходимо в средней школе (5–9-й классы) для учащихся в возрасте 11–14 лет.

В опросе участвовали 4,2 тысячи россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди них 52% — мужчины, 48% — женщины. Более 60% — жители Москвы и других крупных городов России.