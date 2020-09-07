4 новых МФЦ должны появиться в Петербурге в 2021 году. Всего сеть вырастет на 75 окон
2 новых многофункциональных центра должны появиться в 2021 году в Приморском районе и по одному — в Колпинском и Московском. Кроме того, будет расширен МФЦ в Красногвардейском районе.
О планах комитета по информатизации рассказал его председатель Станислав Казарин в ходе нулевых чтений петербургского бюджета на следующий год. Всего планируется появление 75 новых окон.
Среди других первоочередных задач ведомства Казарин назвал увеличение группировки камер видеонаблюдения. «Сейчас обсуждаем приоритеты, домофонные камеры либо камеры в местах скопления людей и массового пребывания, — рассказал чиновник. — В наилучшем варианте сегодняшняя группировка в 45 тысяч камер должна быть увеличена 1,31 тысячу камер... Примерно 180 тысяч камер необходимо до 2025 города развернуть для того, чтобы обеспечить непрерывную зону покрытия системы видеонаблюдения в местах проживания и движения к остановкам, к метро». Система камер фото- и видеофиксации также должна в 2021 году вырасти вдвое с нынешних 190.
Третье направление — сокращение длительности процедур. В частности, на 2 месяца должно уменьшиться согласование проекта планировки территории; в 4 раза — срок подготовки арендного договора на управление имуществом или его использование; выдача лицензий полностью перейдет в электронный формат, период сократится с 50 до 20 дней.
«Сегодня у нас 3 дня уходит на подтверждение или фиксацию смерти гражданина, — напомнил Казарин, — это требует соответствующей задержки при предоставлении различных социальных льгот и выплат. Мы будем делать это онлайн. Поэтому как минимум на 3 дня срок принятия решения по обоснованности той или иной выплаты будет сокращен. И мошеннические действия, связанные с паспортами умерших, уйдут в прошлое окончательно и навсегда». Комитет намерен продолжать цифровизацию социальных услуг — в частности, создать сервис по отслеживанию близлежащих кружков, секций и т.п.
На прошлой неделе начались рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакС по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки» .