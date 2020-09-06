Николас Ломбертс: Надеюсь, что однажды стану тренером «Зенита». Я уже говорил об этом с Семаком

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс собирается пройти тренерскую стажировку в петербургской команде. Об этом он рассказал в воскресенье, 6 сентября, в интервью сайту Voetbalbelgie.be.



«Два или три года назад не мог представить, что когда-нибудь стану тренером. Теперь думаю об этом всё чаще. Не скучаю по игре, но тоскую по атмосфере в раздевалке. Смотрю много матчей, чего не делал, будучи футболистом. Анализирую игру с тактической точки зрения. Сейчас меня это интересует гораздо больше, чем раньше. Надеюсь, однажды смогу стать тренером «Зенита». Уже говорил с нынешним главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и спрашивал, могу ли пройти стажировку в клубе и понаблюдать за его работой несколько недель. Он сказал, что это не проблема. Но из-за нынешней ситуации в мире поездку пришлось отложить», — заявил Ломбертс.