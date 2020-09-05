По делу о похищении студента Лосевского арестован третий подозреваемый. Он разговорчив и покладист

Пушкинский районный суд Петербурга не стал разлучать фигурантов дела о похищении 18-летнего Евгения Лосевского, которого не могут найти с 2009 года. В отличие от молчаливых приятелей Селютский против СИЗО не возражал.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 сентября суд определил под стражу 40-летнего Сергея Селютского, показания которого легли в основу дела о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

Спустя почти 11 лет он признался, что вместе с двумя приятелями был последним, кто видел Евгения Лосевского живым. По его словам, после конфликта из-за автомобильного зеркала студента вывезли к сельскохозяйственным полям, избили и бросили в канаву, позже двое друзей вернулись, чтобы закопать тело.