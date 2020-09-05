По делу о похищении студента Лосевского арестован третий подозреваемый. Он разговорчив и покладист
Пушкинский районный суд Петербурга не стал разлучать фигурантов дела о похищении 18-летнего Евгения Лосевского, которого не могут найти с 2009 года. В отличие от молчаливых приятелей Селютский против СИЗО не возражал.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 сентября суд определил под стражу 40-летнего Сергея Селютского, показания которого легли в основу дела о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
Спустя почти 11 лет он признался, что вместе с двумя приятелями был последним, кто видел Евгения Лосевского живым. По его словам, после конфликта из-за автомобильного зеркала студента вывезли к сельскохозяйственным полям, избили и бросили в канаву, позже двое друзей вернулись, чтобы закопать тело.
Селютского отправили в следственный изолятор до 2 ноября. Он уже был судим и с июля находился под подпиской о невыезде по делу о краже — без семьи, детей и жилья. Оставить ему свободу подозреваемый не просил.
Ранее Пушкинский суд арестовал Максима Фатеева и Антона Козлова, которых Селютский назвал соучастниками преступления и теми, кто знает, где тело. Первый настаивал, что у приятеля разыгралась фантазия из-за травмы головы. Оба отрицают свою причастность.
В СК полагают, что избившие Лосевского могут быть причастны к его смерти. Как уточнил в суде следователь, оставшись на свободе, фигуранты могут перепрятать тело, поскольку в 2009 году уже договаривались о даче ложных показаний.