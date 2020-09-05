Подозреваемые в похищении студента Лосевского арестованы в Петербурге. Их подвела больная голова приятеля

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 сентября 35-летнего Фатеева и 37-летнего Козлова доставили в Пушкинский райсуд с ходатайством следователя о заключении под стражу. Им вменяют похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 126 УК РФ).

В Петербурге суд определил под стражу Максима Фатеева и Антона Козлова, которых следствие считает причастными к пропаже 18-летнего Евгения Лосевского. Откровения сдавшего их товарища они называют фантазией.

По версии следствия, в ноябре 2009 года Фатеев, Козлов и Сергеей Селютский на Колпинском шоссе, 7, затолкали в машину студента Евгения Лосевского, вывезли его к сельскохозяйственным полям, избили и бросили. Как писала «Фонтанка», причиной конфликта стало автомобильное зеркало, которое задел Лосевский.

После поездки студент пропал без вести. Катавшие его в машине тогда заявили, что только припугнули и отпустили невредимым. 3 сентября полицейские разговорили неоднократно судимого Селютского, который скорректировал первоначальную версию событий: юношу бросили в канаву, а с началом поисков двое его приятелей якобы забрали тело и закопали в неизвестном ему месте.

«Следователь также пояснил суду, что есть основания полагать, что примененное к Лосевскому насилие повлекло его смерть», — добавили в пресс-службе.

Фатеев на заседании настаивал на своей невиновности и просил суд о более мягкой мере пресечения. По его словам, Селютский оговаривает товарищей из-за черепно-мозговой травмы. Козлов также не признал вину и возражал против ареста. Суд отправил их в следственный изолятор до 3 ноября. Селютский в суд пока не доставлен.