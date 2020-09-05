Минэкономразвития России в сентябре ждёт дефляцию

Министерство экономики и социального развития России ожидает, что в сентябре текущего года в стране цены опустятся на 0,1% в месячном выражении, либо инфляция будет нулевой. Это соответствует годовому темпу 3,6–3,7% в годовом выражении.

Как сообщается на сайте ведомства, на темпы роста цен повлияет хороший урожай и динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма при постепенном открытии границ.

В августе рост годовой инфляции достиг 3,6%, что оказалось выше ожиданий Минэкономразвития. На этот процесс повлияли сезонное снижение цен на овощи и фрукты, ослабление рубля, которое привело к увеличению цен на непродовольственные товары с импортной составляющей, проведение отложенной индексации цен на газ для россиян и прочие факторы.