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05.09.2020 13:32
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Минэкономразвития России в сентябре ждёт дефляцию

Министерство экономики и социального развития России ожидает, что в сентябре текущего года в стране цены опустятся на 0,1% в месячном выражении, либо инфляция будет нулевой. Это соответствует годовому темпу 3,6–3,7% в годовом выражении.

Как сообщается на сайте ведомства, на темпы роста цен повлияет хороший урожай и динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма при постепенном открытии границ.

В августе рост годовой инфляции достиг 3,6%, что оказалось выше ожиданий Минэкономразвития. На этот процесс повлияли сезонное снижение цен на овощи и фрукты, ослабление рубля, которое привело к увеличению цен на непродовольственные товары с импортной составляющей, проведение отложенной индексации цен на газ для россиян и прочие факторы.

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Комментарии (9)

Alex000
Ахах! Ура, дефляция!
Вот только ни фига не радостная новость, это признак идущих деструктивных процессов.
aaignat
А населению ждать доллара по 100?
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