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05.09.2020 13:17
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Собянин: Второй волны коронавируса нет, это первая идет специфически

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал растущую в России заболеваемость коронавирусом. По его словам, речи о второй волне пока нет.

«Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», — заявил столичный градоначальник в интервью для фильма на телеканале «Россия-24» 5 сентября (цитата по ТАСС).

По мнению Собянина, несколько регионов, среди которых и Москва, пиковые значения заболеваемости в основном уже прошли. Другие субъекты России к выходу из пика только приступили, третьи прямо сейчас находятся в эпицентре. Поэтому из-за «разных сроков прохождения» пандемии особую важность приобрела точечная «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».

Напомним, что коронавирус устроил в Петербурге самый смертоносный август за 10 лет.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Почему у нас главмэр занимаются эпидемиологией и медициной?
Большой специалист по эпидемиям, респираторным инфекциям и вирусам?
В Москве есть главный инфекционист, глава горздрава, главный эпидемиолог, главный санитарный врач. И где их проф.мнение?
Понятно что Собянин умеет брать ответственность, в отличии от Беглова с кучей комитетов, но все ж выступать с этим должен не он.
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