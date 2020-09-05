В Петербурге пешеход погиб, перебегая почти пустую дорогу, а в области — лежа на асфальте
Два пешехода погибли в ДТП за последние часы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 5 сентября около 7:30 на Воскресенской набережной, 14, мужчина 1958 года рождения на «Тойоте Камри» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину лет 40–45 на вид. Пешеход умер на месте.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что человек переходил с правой стороны в сторону набережной, у машины сильно повреждена правая сторона. Дорога в это время была пустая.
Мужчина 1973 года рождения (по данным «Дорожного инспектора») скончался 4 сентября около 21:20 на 4-м километре дороги Рощино — Цвелодубово в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительной версии ГИБДД, он лежал на проезжей части, и на него наехала «Вольво ХС90» под управлением мужчины 1971 года рождения.