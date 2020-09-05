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05.09.2020 11:52
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В Петербурге пешеход погиб, перебегая почти пустую дорогу, а в области — лежа на асфальте

Два пешехода погибли в ДТП за последние часы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 5 сентября около 7:30 на Воскресенской набережной, 14, мужчина 1958 года рождения на «Тойоте Камри» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину лет 40–45 на вид. Пешеход умер на месте.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что человек переходил с правой стороны в сторону набережной, у машины сильно повреждена правая сторона. Дорога в это время была пустая.

Мужчина 1973 года рождения (по данным «Дорожного инспектора») скончался 4 сентября около 21:20 на 4-м километре дороги Рощино — Цвелодубово в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительной версии ГИБДД, он лежал на проезжей части, и на него наехала «Вольво ХС90» под управлением мужчины 1971 года рождения.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (3)

262210161
На Воскресенской все крайне плачевно с переходами. Расстояние между ними как до луны. Чтобы перейти к набережной или наоборот, приходится или очень долго идти, или стоять вечность пока ждешь, чтобы машины проехали. Могла бы быть классная набережная, а сделали автобан
Yelda
Никто не ведёт статистику потенциальных самоубийств на дороге, даже если все обстоятельства говорят об этом. Сколько из 20 тысяч человек погибающих на дорогах самоубийцы? По мне так 10-20%.
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