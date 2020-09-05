Два пешехода погибли в ДТП за последние часы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 5 сентября около 7:30 на Воскресенской набережной, 14, мужчина 1958 года рождения на «Тойоте Камри» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину лет 40–45 на вид. Пешеход умер на месте.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что человек переходил с правой стороны в сторону набережной, у машины сильно повреждена правая сторона. Дорога в это время была пустая.