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04.09.2020 23:15
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Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношение к записи о Навальном

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили о своей непричастности к записи об «отправлении» оппозиционного политика Алексея Навального, якобы перехваченной разведкой Белоруссии. Об этом 4 сентября пишет РИА «Новости».

«Мы к этому не имеем отношения», — приводит их слова агентство.

Вован и Лексус — российские пранкеры, которые обрели популярность за счет розыгрышей знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.

Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, а затем в близком к пресс-службе президента Александра Лукашенко Telegram-канале «Пул Первого», была обнародована запись якобы перехваченного разведкой Белоруссии разговора Варшавы и Берлина об «отравлении» российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Предоставить ее накануне обещал сам глава республики. По его словам, она способна доказать, что заявления Меркель об «отравлении» Навального — фейк.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (3)

Владислав М
Пранкеры бы уж точно пиарить Лукашенко не стали бы. Понятно, что "секретная запись" - дешёвая поделка спецслужб, а-ля "распятый мальчик".
кто-то страшный
Конечно, не имеют. Отношение к этому имеет разве что острая интоксикация перебродившим картофелем.
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