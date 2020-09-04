Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношение к записи о Навальном

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили о своей непричастности к записи об «отправлении» оппозиционного политика Алексея Навального, якобы перехваченной разведкой Белоруссии. Об этом 4 сентября пишет РИА «Новости».

«Мы к этому не имеем отношения», — приводит их слова агентство.

Вован и Лексус — российские пранкеры, которые обрели популярность за счет розыгрышей знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.

Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, а затем в близком к пресс-службе президента Александра Лукашенко Telegram-канале «Пул Первого», была обнародована запись якобы перехваченного разведкой Белоруссии разговора Варшавы и Берлина об «отравлении» российского оппозиционного политика Алексея Навального.