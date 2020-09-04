Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношение к записи о Навальном
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили о своей непричастности к записи об «отправлении» оппозиционного политика Алексея Навального, якобы перехваченной разведкой Белоруссии. Об этом 4 сентября пишет РИА «Новости».
«Мы к этому не имеем отношения», — приводит их слова агентство.
Вован и Лексус — российские пранкеры, которые обрели популярность за счет розыгрышей знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, а затем в близком к пресс-службе президента Александра Лукашенко Telegram-канале «Пул Первого», была обнародована запись якобы перехваченного разведкой Белоруссии разговора Варшавы и Берлина об «отравлении» российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Предоставить ее накануне обещал сам глава республики. По его словам, она способна доказать, что заявления Меркель об «отравлении» Навального — фейк.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.