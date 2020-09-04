Оркестр «Мюзик-холла» перед зданием театра даст бесплатный концерт «Жизнь в танце»
6 сентября камерный оркестр театра «Мюзик-холл» «Северная симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело даст концерт прямо на улице. Гуляющие в Александровском парке смогут бесплатно послушать музыку Бартока, Комитаса, Брамса и других известных композиторов.
Концерт получил название «Жизнь в танце» — в библиографии всех упомянутых авторов значительное место занимает танцевальная музыка — будь то «Венгерский танец» Брамса, танцы Комитаса, Румынские танцы Бартока, вальсы Штрауса и Бернстайна, или даже музыка для бала Нино Роты из кинофильма «Леопард». Все эти произведения прозвучат в воскресном концерте.
Выступление пройдет в рамках ежегодного проекта «Leto. Классика в Александровском парке».
Начало в 17.00. 0+
"Фонтанка.ру"