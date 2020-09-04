Российский велогонщик Павел Свешников умер на Гран-при Москвы по велотреку.

Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал. За его жизнь боролись медики — находившаяся на треке бригада и врачи, прибывшие по вызову. Но спасти его не удалось. Федерация приносит соболезнования всем родным и близким гонщика.

«Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось, — рассказал ТАСС президент Федерации Вячеслав Екимов. — Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал».