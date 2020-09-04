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04.09.2020 20:52
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Велогонщик из Выборга Павел Свешников умер на треке

Российский велогонщик Павел Свешников умер на Гран-при Москвы по велотреку.

Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал. За его жизнь боролись медики — находившаяся на треке бригада и врачи, прибывшие по вызову. Но спасти его не удалось. Федерация приносит соболезнования всем родным и близким гонщика.

«Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось, — рассказал ТАСС президент Федерации Вячеслав Екимов. — Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал».

https://www.instagram.com/p/BuJejwxDawW/?utm_source=ig_web_copy_link

Павлу Свешникову было 22 года, он родом из Выборга (Ленинградская область). В 2018 году он занял второе место в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке, в 2019-м стал победителем в гонке по очкам на Кубке России.

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Публикация от Pavel Sveshnikov (@pavel_sveshnikov)

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Комментарии (3)

bes71911
Бедняга, пусть земля ему будет пухом....
any_5e4cfc41eb9fb
Умер на вираже...
А2020
Проверьте на допинг.
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