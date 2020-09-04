Барриос: Не верьте слухам, я счастлив в «Зените» и в Петербурге

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вилмар Барриос прокомментировал слухи о возможном уходе. Как сообщает ТАСС в пятницу, 4 сентября, со ссылкой на самого игрока, пока он никуда переезжать не собирается.



«Не верьте слухам, я счастлив в «Зените» и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — подчеркнул Барриос.



Он выступает за «Зенит» с февраля прошлого года, став двукратным чемпионом России, а также победителем кубка и суперкубка страны.

