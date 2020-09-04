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04.09.2020 18:51
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Барриос: Не верьте слухам, я счастлив в «Зените» и в Петербурге

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вилмар Барриос прокомментировал слухи о возможном уходе. Как сообщает ТАСС в пятницу, 4 сентября, со ссылкой на самого игрока, пока он никуда переезжать не собирается.

«Не верьте слухам, я счастлив в «Зените» и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — подчеркнул Барриос.

Он выступает за «Зенит» с февраля прошлого года, став двукратным чемпионом России, а также победителем кубка и суперкубка страны.

Ранее европейские издания писали о том, что к Барриосу проявляют интерес сразу несколько клубов из ведущих континентальных лиг. Одним из главных претендентов на него назывался английский «Брайтон».

Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Соглашение рассчитано на 4,5 года, а сумма трансфера составила 15 млн евро. В сезоне-2019/20 Барриос сыграл за сине-бело-голубых 26 матчей, в которых забил один гол и получил девять желтых карточек.

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Комментарии (1)

Anatolevich
Про газ ничего не сказал, а за не упоминание солнцеликого я бы выпорол.
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