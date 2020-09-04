Фестиваль «Окна открой» отметит юбилей в режиме онлайн

В этом году знаменитому петербургскому рок-фестивалю «Окна открой!» исполняется 20 лет, однако праздничным планам не суждено сбыться по известным причинам. Но шоу, как пел классик, должно продолжаться, потому 13 сентября в полдень на сцену пустого, без зрителей, клуба «А2» выйдут 35 коллективов, которые подарят онлайн-слушателям 12 часов музыки. 18+



Фото: предоставлено организаторами

В лайнапе заявлено множество больших звезд русского рока — панки «Бригадный подряд», которые в этом году отмечают 35 лет творческого пути, «народный» Игорь Растеряев, у которого тоже дата, но поскромнее — 10 лет назад все впервые услышали его «Комбайнеров».



Также на сцену выйдут группы «Пилот», Stigmata, «Нервы», а компанию им составит ряд более молодых коллег по цеху — например, петербургские коллективы «Копенгаген», который известен песней про «100 лет одиночества», «Площадь Восстания», а также «Аффинаж».

Еще один участник фестиваля — группа Эма Калинина, которая весьма продуктивна в этом году: весной коллектив выпустил альбом «Мимо. Ранен. Убит», а также несколько live-видео. На последнем, например, «Аффинаж» играет на фоне заброшенного сарая.



Подробный список коллективов-участников можно изучить на официальном сайте мероприятия.

Начало концерта запланировано на 12:00, смотреть трансляцию можно будет на youtube-канале фестиваля или в паблике «Вконтакте».

Впервые рок-фестиваль «Окна открой!» прошел в 2001 году на стадионе «Автомобилист». Тогда его хедлайнерами были группы «ЧайФ», «Король и Шут», «Аквариум», «Психея», «Чиж и Ко», а также Гарик Сукачев. В оргкомитет фестиваля входят Андрей Тропилло, осуществивший первые записи культовых российских рок-групп («Кино», «Аквариум», «Алиса»), издатель Олег Грабко, музыкант Олег Гаркуша и другие.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

