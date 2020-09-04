Минобороны Белоруссии обвинило соседние страны в попытке смены власти в республике
Глава Минобороны Белоруссии назвал четыре страны, «деструктивные силы» в которых хотели дестабилизировать ситуацию в республике.
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — цитирует 4 сентября заявление Виктора Хренина пресс-служба военного ведомства.
По его словам, Белоруссию удалось спасти от «беззакония и произвола» благодаря действиям президента Александра Лукашенко.
Хренин также подчеркнул, что сейчас «определенные силы на Западе» затеяли гибридную войну против его республики.
При этом глава Минобороны соседней страны поблагодарил военно-политическое руководство России за «помощь Республике Беларусь в непростое для нее время».