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04.09.2020 17:31
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Минобороны Белоруссии обвинило соседние страны в попытке смены власти в республике

Глава Минобороны Белоруссии назвал четыре страны, «деструктивные силы» в которых хотели дестабилизировать ситуацию в республике.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — цитирует 4 сентября заявление Виктора Хренина пресс-служба военного ведомства.

По его словам, Белоруссию удалось спасти от «беззакония и произвола» благодаря действиям президента Александра Лукашенко.

Хренин также подчеркнул, что сейчас «определенные силы на Западе» затеяли гибридную войну против его республики.

При этом глава Минобороны соседней страны поблагодарил военно-политическое руководство России за «помощь Республике Беларусь в непростое для нее время».

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Комментарии (8)

08061962
А где 170 российских диверсантов , которые проникли свергать Лукашенко? Он их уже поймал?
OldObyvatel
Полька гадит!
kоt-obormot
"- Те, кто за-затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают все вот это. Это в я, в эти людям я и адресовываю: "Доиграетесь. Вот с этой русофобией, котор-которую Вы затеваете"."©
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