Биолог расскажет про особенности национальной аквариумистики

Советская аквариумистика была самой продвинутой, уверяет биолог Андрей Белов. Лекция «про аквариумы» онлайновая, бесплатная и в первую очередь для детей. Но заход про «самых продвинутых», да еще в условиях «железного занавеса» (где экзотически рыб-то брали?), и взрослых заинтригует. Смотрим 6 сентября в эфире «Архэ». 6+

Платиновая арована стоит 400 тысяч долларов. Рыбка цихлида способна узнавать хозяина. Золотые рыбки живут и по 20 лет. Меченосцы могут съесть мальков гуппи, так что лучше их вместе и не селить. Для астронотуса лучше подобрать не живые растения в аквариум, а пластиковые — он так хозяйничает, что живые декорации приходят в негодность. А как вам аквариум без рыб? Точнее, рыбы в нем могут быть, но они не главное, а главное — растения, это называется «голландский аквариум». Аквариумист Андрей Белов вместе с ведущим теле- и радиопередач о живой природе Александром Хабургаевым расскажут, каким должен быть аквариум, чем его украшать, какие рыбки будут восхищать красотой, а какие — удивлять поведением.

