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04.09.2020 08:40
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Шойгу перечислил лучшие места для отдыха в России

Президент Русского географического общества и министр обороны Сергей Шойгу рассказал про лучшие места для отдыха в России в зависимости от времени года. Об этом 4 сентября пишет РИА Новости.

Шойгу посоветовал осенью ездить на Камчатку, зимой кататься на лыжах в Саянах, летом сплавляться по рекам или на Шантарских островах наблюдать за китами, а весной отправляться смотреть ледоход на Енисее или Лене. Он отметил, что в стране есть места, где реки «взрываются» в один день.

«Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной», - сказал Шойгу.

«Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается... В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво», - поделился министр обороны.

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Комментарии (10)

hal9000
На Камчатке медведи съедят...да и потом чтоб туда доехать надо скока денег а у меня на проезд до работы даже на жетон нету...
Tattiana
Камчатка - моя мечта. Места потрясающей красоты. Но инфраструктура отсутствует, поэтому нужно летать на вертолётах. Получается сумасшедше дорого. Если Шойгу даст мне вертолёт или доплатит пенсионерке за путёвку, я полечу хоть завтра. Нет, даже сегодня.
VVM1962
Лучшее места для отдыха россияне знают и без этого чебурелы.
Пусть назовет доступные места отдыха для среднестатистического гражданина россии.
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