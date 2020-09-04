Шойгу перечислил лучшие места для отдыха в России

Президент Русского географического общества и министр обороны Сергей Шойгу рассказал про лучшие места для отдыха в России в зависимости от времени года. Об этом 4 сентября пишет РИА Новости.



Шойгу посоветовал осенью ездить на Камчатку, зимой кататься на лыжах в Саянах, летом сплавляться по рекам или на Шантарских островах наблюдать за китами, а весной отправляться смотреть ледоход на Енисее или Лене. Он отметил, что в стране есть места, где реки «взрываются» в один день.



«Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной», - сказал Шойгу.

