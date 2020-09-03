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03.09.2020 18:59
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В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В Москве 3 сентября задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила координатор организации Татьяна Усманова.

«Андрея Пивоварова только что задержали прямо на улице! Оформляют протокол по 20.2, говорят, оставляют на ночь — суд завтра», — написала она. В организации уточнили, что его везут в ОВД «Тверской».

Политику вменяют нарушение порядка организации либо проведения митинга. Пивоваров — представитель кампании «НЕТ!», участники которой выступают против поправок к Конституции, которые были приняты по итогам общероссийского голосования.

Ранее в этот же день стало известно, что в Верховный суд был подан коллективный иск, который оспаривает постановление Центризбиркома об утверждении порядка проведения плебисцита. Одним из заявителей является и исполнительный директор «Открытой России». В поддержку иска собрали более 42 тысяч подписей.

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