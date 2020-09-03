В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В Москве 3 сентября задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила координатор организации Татьяна Усманова.



«Андрея Пивоварова только что задержали прямо на улице! Оформляют протокол по 20.2, говорят, оставляют на ночь — суд завтра», — написала она. В организации уточнили, что его везут в ОВД «Тверской».



Политику вменяют нарушение порядка организации либо проведения митинга. Пивоваров — представитель кампании «НЕТ!», участники которой выступают против поправок к Конституции, которые были приняты по итогам общероссийского голосования.

