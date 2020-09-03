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03.09.2020 18:25
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Двух мотоциклистов одним махом отправил водитель в больницу с Пулковского шоссе

Два мотоцикла остались лежать у забора после ДТП на Пулковском шоссе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днём 3 сентября водитель «КИА» отправил двоих мотоциклистов в ограждение у заправки после съезда с КАД, в направлении центра города. В комментариях пишут, что мотоциклисты ехали в правой полосе, а автомобилист якобы пошёл в поворот направо из крайней левой полосы.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что пострадали два человека, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В паблике «Мотосолидарность» информируют, что пилоты — мужчина и женщина, «оба в сознании, в больнице».

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Комментарии (3)

magellan
Почему их называют пилотами? Какие они нафиг пилоты,
dimas062
Пока за среднюю тяжесть будет штраф или в крайнем случае лишение, так и будут перестраиваться не глядя по зеркалам да шашечки устраивать горячие парни да слепые автолюбители. Ввели бы уголовку, да полную компенсацию потерь по здоровью, глядишь и ездить аккуратно научились бы.
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