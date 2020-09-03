Двух мотоциклистов одним махом отправил водитель в больницу с Пулковского шоссе
Два мотоцикла остались лежать у забора после ДТП на Пулковском шоссе.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днём 3 сентября водитель «КИА» отправил двоих мотоциклистов в ограждение у заправки после съезда с КАД, в направлении центра города. В комментариях пишут, что мотоциклисты ехали в правой полосе, а автомобилист якобы пошёл в поворот направо из крайней левой полосы.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что пострадали два человека, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
В паблике «Мотосолидарность» информируют, что пилоты — мужчина и женщина, «оба в сознании, в больнице».