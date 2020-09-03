В правительстве потребовали разобраться с очередями перед школами. Решить проблему предложили, как на ЕГЭ

Основанием для требований министерства стали большие скопления детей перед школами в некоторых городах из-за введенных Роспотребнадзором мер предосторожности . Главной причиной стал обязательный замер температуры у школьников, что, естественно, вызвало очереди, в которых проблематично соблюдать социальную дистанцию.

«Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать», — сказал министр просвещения РФ.



Замминистра просвещения Виктор Басюк предлагает учебным заведениям использовать схему, которая была отработала для проведения ЕГЭ и известна во всех регионах — измерение температуры у школьников должно проходить в просторных рекреациях, а потоки детей должны быть разделены для соблюдения социальной дистанции.

