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03.09.2020 12:57
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В правительстве потребовали разобраться с очередями перед школами. Решить проблему предложили, как на ЕГЭ

Правительство России обратило внимание на возникшие накануне очереди в школах в разных городах страны. Министр просвещения Сергей Кравцов потребовал от региональных властей разобраться с опасной ситуацией, пишет 3 сентября РИА Новости.

Основанием для требований министерства стали большие скопления детей перед школами в некоторых городах из-за введенных Роспотребнадзором мер предосторожности. Главной причиной стал обязательный замер температуры у школьников, что, естественно, вызвало очереди, в которых проблематично соблюдать социальную дистанцию.

«Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать», — сказал министр просвещения РФ.

Замминистра просвещения Виктор Басюк предлагает учебным заведениям использовать схему, которая была отработала для проведения ЕГЭ и известна во всех регионах — измерение температуры у школьников должно проходить в просторных рекреациях, а потоки детей должны быть разделены для соблюдения социальной дистанции.

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Комментарии (6)

victor_k
Власть в стране невменяема.
Пора её менять.

Хоть на беларусского батьку - хуже точно не будет.
Лучше было бы.
Noisymouse
Тут родители обозначили еще одну проблему - на работу к 9, а ребенка запускают в
8-40, или - одному к 7- 40, а второму - к 8-30.
Чёрт Опасный
Какбы на ЕГЭ приходят не все школьники оптом...
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