Автобус с пассажирами уехал в кювет в Ленобласти. Пострадали две пенсионерки
Водитель автобуса не удержался на дороге в Волосовском районе Ленобласти. Пострадали пожилые пассажирки.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 2 сентября около 15:20 у дома 20 в деревне Молосковицы 60-летний водитель автобуса ПАЗ, будучи на рейсе, не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в салоне автобуса находились 4 человека.
В результате травмы получили две женщины в возрасте 71 года и 78 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.