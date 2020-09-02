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02.09.2020 17:28
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Автобус с пассажирами уехал в кювет в Ленобласти. Пострадали две пенсионерки

Водитель автобуса не удержался на дороге в Волосовском районе Ленобласти. Пострадали пожилые пассажирки.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 2 сентября около 15:20 у дома 20 в деревне Молосковицы 60-летний водитель автобуса ПАЗ, будучи на рейсе, не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в салоне автобуса находились 4 человека.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате травмы получили две женщины в возрасте 71 года и 78 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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