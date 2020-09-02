В Кремле не знают, криминалисты не нашли. Как в России отреагировали на сообщение об отравлении Навального ядом из группы «Новичок»
Власти Германии не сообщали в Москву о своих выводах про отравление политика Алексея Навального «Новичком». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА «Новости» 2 сентября.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, знали ли они перед заявлением правительства ФРГ о выводах экспертов.
ТАСС со ссылкой на источники в МВД сообщает, что российские криминалисты в рамках доследственной проверки не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. По данным агентства, специалисты поставили ему диагноз панкреатит.
В МИД РФ отметили, что Россия продолжает ждать ответ на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному.
Днем 2 сентября правительств Германии сообщило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».
В марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который в свое время сбежал в Великобританию, вместе с дочерью Юлией был отравлен. По данным британских медиков, яд также был из группы «Новичок». Власти Великобритании заявляли, что причастность к отравлению могут иметь двое сотрудников ГРУ.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России.