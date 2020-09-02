В Кремле не знают, криминалисты не нашли. Как в России отреагировали на сообщение об отравлении Навального ядом из группы «Новичок»

Власти Германии не сообщали в Москву о своих выводах про отравление политика Алексея Навального «Новичком». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА «Новости» 2 сентября.



«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, знали ли они перед заявлением правительства ФРГ о выводах экспертов.

ТАСС со ссылкой на источники в МВД сообщает, что российские криминалисты в рамках доследственной проверки не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. По данным агентства, специалисты поставили ему диагноз панкреатит.

