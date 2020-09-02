FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
02.09.2020 13:05
Печать

29 сентября — круглый стол «Новые районы. Куда будет расти город?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Новые районы. Куда будет расти город?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие территории сегодня застраиваются наиболее активно?
  • Где сейчас появляются новые проекты и почему?
  • Какие локации можно считать наиболее перспективными для застройки?
  • Что мешает развитию серого пояса и других неосвоенных еще земель?
  • Какой должна быть застройка новых территорий?

К участию приглашаются: представители Комитета по строительству Санкт-Петербурга, КГА, строительных компаний и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний