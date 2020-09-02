02.09.2020 13:05
29 сентября — круглый стол «Новые районы. Куда будет расти город?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Новые районы. Куда будет расти город?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие территории сегодня застраиваются наиболее активно?
- Где сейчас появляются новые проекты и почему?
- Какие локации можно считать наиболее перспективными для застройки?
- Что мешает развитию серого пояса и других неосвоенных еще земель?
- Какой должна быть застройка новых территорий?
К участию приглашаются: представители Комитета по строительству Санкт-Петербурга, КГА, строительных компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru