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02.09.2020 12:21
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В наркологической больнице Петербурга пропустили коронавирус. Платить за это будет рядовой врач

Городская наркологическая клиника в Петербурге провалила работу по инфекционным стандартам в период пандемии. Пополнять казну очередным штрафом придётся врачу, которая не смогла освоиться с распоряжениями чиновников и санврачей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 сентября, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП Василеостровский районный суд привлёк врача-эпидемиолога городской наркологической больницы Людмилу Латушко.

В мае-июне клиника попала под санэпидрасследование Роспотребнадзора после того, как у одного из работников выявили коронавирус. Наведавшиеся на 4-ю линию В.О., 23–25, санврачи обнаружили, что в стационаре при приёме не тестируют пациентов на COVID-19. Проверив документацию, в список прегрешений добавили случаи инфекционных заболеваний у персонала и пациентов, о которых согласно регламенту не сообщили в Центр гигиены и эпидемиологии.

Спрашивать за это Роспотребнадзор решил с врача-эпидемиолога Лутушко, в обязанности которой входит организация противоэпидемических мероприятий, а также контроль и регистрация случаев внебольничной инфекции.

Василеостровский суд счёл, что не все нарушения достойны драконовских штрафов, и назначил врачу минимальные для граждан 15 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

216946673
Читаешь этот кошмар и диву даешься... Как же наш Роспотребнадзор отрабатывает свои деньги... А что им слабо оштрафовать метрополитен? Ну да... Ведь их сотрудники не перемещаются в набитых битком в час Пик вагонах метрополитена и городских муниципальных автобусах..В масках едет дай Бог 20% пассажиров. А тут ай да молодцы за счет врача пополнили казну... И так с этой самоизоляцией всех поставили на уши...
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