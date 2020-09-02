В наркологической больнице Петербурга пропустили коронавирус. Платить за это будет рядовой врач

Городская наркологическая клиника в Петербурге провалила работу по инфекционным стандартам в период пандемии. Пополнять казну очередным штрафом придётся врачу, которая не смогла освоиться с распоряжениями чиновников и санврачей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 сентября, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП Василеостровский районный суд привлёк врача-эпидемиолога городской наркологической больницы Людмилу Латушко.

В мае-июне клиника попала под санэпидрасследование Роспотребнадзора после того, как у одного из работников выявили коронавирус. Наведавшиеся на 4-ю линию В.О., 23–25, санврачи обнаружили, что в стационаре при приёме не тестируют пациентов на COVID-19. Проверив документацию, в список прегрешений добавили случаи инфекционных заболеваний у персонала и пациентов, о которых согласно регламенту не сообщили в Центр гигиены и эпидемиологии.