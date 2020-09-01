Больше тысячи учеников будут учиться в школе, которая открылась сегодня в Мурино

В Мурино открылась новая школа на 1175 мест — здесь будет 47 классов с первого по одиннадцатый, а также кадетские корпуса Следственного комитета РФ. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает ГК «Полис Групп», четырехэтажное здание площадью 18,6 тыс. кв. м построено по федеральной программе «Стимул», школа вошла в состав Муринского центра образования №4.