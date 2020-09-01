Больше тысячи учеников будут учиться в школе, которая открылась сегодня в Мурино
В Мурино открылась новая школа на 1175 мест — здесь будет 47 классов с первого по одиннадцатый, а также кадетские корпуса Следственного комитета РФ. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как сообщает ГК «Полис Групп», четырехэтажное здание площадью 18,6 тыс. кв. м построено по федеральной программе «Стимул», школа вошла в состав Муринского центра образования №4.
Кроме учебных классов для детей открыты мастерские, отдельные комнаты для обучения школьников труду, моделированию и технической игрушке, работе с пластилином и глиной. Также откроются студии хореографии, музыки, изобразительного искусства, драмкружок, кружок юного натуралиста, кабинет для технического творчества и библиотека. Преподавать в школе будут почти 80 учителей.
В школе есть два спортивных зала и вместительный актовый зал на 720 мест с эстрадой, а также кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, психолога. На первом этаже расположится столовая с обеденным залом на 448 посадочных мест.
Строительство школы в составе ЖК «Краски лета» завершилось в декабре 2019 года. Как отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Андрей Сорочинский, школа стала третьей по счету, которую девелопер открыл в Ленинградской области.