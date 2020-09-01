Погода обещает не разочаровать петербуржцев в сентябре. Наступление осени будет мягким

Петербуржцам не придётся внезапно прощаться с летом, им ещё удастся погреться при 20 градусах тепла. Хотя первый температурный рекорд погода в Северной столице уже упустила.

Как сообщила «Фонтанке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева, самая высокая температура зарегистрирована 1 сентября 1992 года, когда за окном было 30,4 градуса. В этом году первый день осени чуть теплее 17 градусов. Впрочем, до +22 обещают в четверг, 3 сентября, и этот день будет не единственным.