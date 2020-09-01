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01.09.2020 16:55
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Погода обещает не разочаровать петербуржцев в сентябре. Наступление осени будет мягким

Петербуржцам не придётся внезапно прощаться с летом, им ещё удастся погреться при 20 градусах тепла. Хотя первый температурный рекорд погода в Северной столице уже упустила.

Как сообщила «Фонтанке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева, самая высокая температура зарегистрирована 1 сентября 1992 года, когда за окном было 30,4 градуса. В этом году первый день осени чуть теплее 17 градусов. Впрочем, до +22 обещают в четверг, 3 сентября, и этот день будет не единственным.

Почти весь месяц температурный фон ожидается выше или около климатической нормы в +14,5 днём и +8,1 ночью. Судя по прогнозам, петербуржцы могут рассчитывать на бабье лето и тёплые, относительно сухие дни первые две недели сентября. Обычно в начале осени мокнуть приходится примерно полмесяца.

По данным метеорологов, погода рискует испортиться в третьей декаде сентября, когда активизируются циклоны, которые нагонят дождливые облака. К этому времени столбик термометра днём не будет подниматься выше 10–15 градусов, а ночью и вовсе пяти градусов тепла.

О том, каким стало лето-2020 в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

☬☬☬
От создателей "лето обещает быть жарким".
gramm
Оригинально - сведения о погоде в 1992 г. получены от руководителя "группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра"
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