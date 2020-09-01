Больше месяца дождей и два рекорда. Синоптики подвели итоги петербургского лета

Последние три месяца не попали в десятку самых тёплых летних сезонов в Северной столице. Лето 2020 года можно назвать типично петербургским: гулять лучше было с лёгкой курткой и держать под рукой зонтик.

Как рассказала «Фонтанке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева 1 сентября, прошедшее лето замкнуло двадцатку самых теплых и стало крепким середнячком по всем показателям.

Сильнее всего от нормы отошёл июнь. В этом месяце солнце припекало так, что в среднем было на 3,5 градуса выше климатической нормы. Десять дней столбик термометра перебирался за +27, и можно было поизнывать от жары. 17 и 18 июня грело так, что были побиты рекорды этих дней, державшиеся с 1905 года.