Больше месяца дождей и два рекорда. Синоптики подвели итоги петербургского лета
Последние три месяца не попали в десятку самых тёплых летних сезонов в Северной столице. Лето 2020 года можно назвать типично петербургским: гулять лучше было с лёгкой курткой и держать под рукой зонтик.
Как рассказала «Фонтанке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева 1 сентября, прошедшее лето замкнуло двадцатку самых теплых и стало крепким середнячком по всем показателям.
Сильнее всего от нормы отошёл июнь. В этом месяце солнце припекало так, что в среднем было на 3,5 градуса выше климатической нормы. Десять дней столбик термометра перебирался за +27, и можно было поизнывать от жары. 17 и 18 июня грело так, что были побиты рекорды этих дней, державшиеся с 1905 года.
Дожди шли реже обычного, но брали интенсивностью: благодаря ливням месячная норма превышена. Всего за лето зонтик был не лишним 41 день: десять в июне, 13 — в августе. Середина лета выдалась самой мокрой: лило большую часть июля.
Август синоптики признали самым комфортным: почти всё время были приятные 20–25 градусов тепла. Когда на город обрушились дожди, заметно похолодало. Однако всё равно конец лета выдался на градус теплее обычного, да и солнечных дней выдалось больше.