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29.08.2020 00:18
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У Гореловского путепровода произошло обрушение. Дорога из Красного Села сузилась до одной полосы

Береговые укрепления рядом с недавно открытым путепроводом в Красносельском районе не выдержали петербургской погоды и начали обрушение. Сам мост цел, но движение по нему ограничено.

О случившемся вечером 28 августа сообщили в группе «Транспортный коллапс. Красное Село». Судя по фотографиям, песчаная обсыпка обвалилась на несколько метров, граница провала проходит почти по отбойнику.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
Фото: читатель «Фонтанки»

Гореловский путепровод — единственная дорога в садоводство «Содружество». Заложниками случившегося жители не станут, заверяет компания-подрядчик СК «Орион плюс».

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе компании, откос старой насыпи не выдержал дождей. Его размыло рядом с границами строительства путепровода, пострадали береговые укрепления, есть угроза обрушения асфальта. Бригады компании, которые завершают благоустройство территории, готовы устранить её вне контрактных обязательств.

«Причина состоит в том что существующая дорога не соответствует нормам трасс федерального назначения, иными словами отсутствуют специальные прикромочные и водосбросные лотки, необходимые для отвода воды при такого рода стихиях», - сообщают в компании, добавляя, что сам мост не пострадал.

Движение полностью не перекрыто, его временно ограничили одной полосой.

Полноценное движение на переправе запустили в ночь на 31 июля. Гореловский путепровод, являющийся частью федеральной трассы «М-11 Нарва», построен в 1949 году. Реконструировать его было решено в 2012-м. По регламенту, укрепление насыпей должно быть предусмотрено на стадии проекта. Срок сдачи объекта был намечен на осень 2019 года, но из-за банкротства компании «Пилон» пришлось приостановить строительство и менять подрядчика.

© Фонтанка.Ру

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