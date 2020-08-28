«Белоруссия не должна стать "второй Украиной"». Евросоюз заявил о непризнании результатов выборов в Белоруссии и предостерёг Россию от вмешательства

Министры иностранных дел 27 стран — членов ЕС на совместном заседании 28 августа подтвердили, что не признают итог президентских выборов в Белоруссии. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем непремлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса», — заявил Боррель.

Санкционный список высокопоставленных лиц Белоруссии будет утверждён в ближайшие дни, добавил глава европейской дипломатии. Он не стал комментировать имена, но уточнил, что перечень движется к 20 лицам, не исключено, что он будет пополнен в будущем. Попадёт ли в чёрный список глава Белоруссии Александр Лукашенко, Боррель говорить не стал.