«Белоруссия не должна стать "второй Украиной"». Евросоюз заявил о непризнании результатов выборов в Белоруссии и предостерёг Россию от вмешательства
Министры иностранных дел 27 стран — членов ЕС на совместном заседании 28 августа подтвердили, что не признают итог президентских выборов в Белоруссии. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем непремлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса», — заявил Боррель.
Санкционный список высокопоставленных лиц Белоруссии будет утверждён в ближайшие дни, добавил глава европейской дипломатии. Он не стал комментировать имена, но уточнил, что перечень движется к 20 лицам, не исключено, что он будет пополнен в будущем. Попадёт ли в чёрный список глава Белоруссии Александр Лукашенко, Боррель говорить не стал.
Комментируя резерв сотрудников российских правоохранительных органов, готовых оказать помощь соседней республике, чиновник выразил надежду, что Россия не будет вмешиваться.
«Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать "второй Украиной"», где отстаивают свои интересы Россия и ЕС, подчеркнул дипломат.
Ранее Лукашенко пригрозил Евросоюзу ответными санкциями.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.