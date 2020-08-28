Госсовет могут разместить в Петербурге. Законопроект появится осенью

Администрация президента и профильный комитет Госдумы готовят законопроект о структуре Госсовета и его расположении. Дворцы Петербурга рассматриваются как один из вариантов, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в нижней палате.



Как сообщает издание 28 августа, уже в начале осенней сессии на рассмотрение депутатов Госдумы может поступить законопроект о Государственном совете, его разрабатывают администрация президента и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.