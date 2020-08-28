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28.08.2020 16:40
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Госсовет могут разместить в Петербурге. Законопроект появится осенью

Администрация президента и профильный комитет Госдумы готовят законопроект о структуре Госсовета и его расположении. Дворцы Петербурга рассматриваются как один из вариантов, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в нижней палате.

Как сообщает издание 28 августа, уже в начале осенней сессии на рассмотрение депутатов Госдумы может поступить законопроект о Государственном совете, его разрабатывают администрация президента и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам источника Znak.com, одним из вариантов размещения Госсовета стал Петербург. Место, где именно будет находиться Госсовет, могут прописать в тексте законопроекта. Также, по их словам, управление делами президента последний месяц внимательно изучает дворцы Северной столицы, где можно было бы расположить государственный совет. В частности, собеседник называет Таврический дворец.

Заместитель Павла Крашенинникова в комитете по госстроительству и законодательству депутат от КПРФ Юрий Синельщиков подтвердил, что подготовка такого законопроекта действительно ведется. Связаться с самим Крашенинниковым «Фонтанке» не удалось.

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