ФАС дала Apple срок до ноября, чтобы не ущемлять разработчиков ПО

Как сообщает 28 августа пресс-служба ФАС, Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

«Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала», — отметили в ведомстве. И дали срок до 30 ноября.

Напомним, что еще в начале августа российские антимонопольщики констатировали, что с октября 2018 года Apple сознательно чинила препятствия конкурентам, разрабатывающим программы для родителей, «в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена». Среди пострадавших российских компаний называется только одна — АО «Лаборатория Касперского». Именно она и подавала жалобу в ФАС на действия американской корпорации.