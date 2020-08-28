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28.08.2020 15:22
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ФАС дала Apple срок до ноября, чтобы не ущемлять разработчиков ПО

Федеральная антимонопольная служба обязала корпорацию Apple до конца ноября устранить нарушения, из-за которых сторонним разработчикам закрывают доступ в App Store или урезают функционал.

Как сообщает 28 августа пресс-служба ФАС, Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

«Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала», — отметили в ведомстве. И дали срок до 30 ноября.

Напомним, что еще в начале августа российские антимонопольщики констатировали, что с октября 2018 года Apple сознательно чинила препятствия конкурентам, разрабатывающим программы для родителей, «в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена». Среди пострадавших российских компаний называется только одна — АО «Лаборатория Касперского». Именно она и подавала жалобу в ФАС на действия американской корпорации.

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Комментарии (3)

warlockblack
Есть такая старинная пословица «А Васька слушает, да ест» :))
Piter Russo
Китай и Россия на кунулись защищать сторонних разработчиков приложений для App Store. Явно же конторка не собирается снимать ограничения. Ожидать запрета айфонов? Так чиновники первыми и взвоют, куда им без айфоня)
260569221
Ахах))) Эппл уже напрягся. Нет.
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