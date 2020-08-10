«Я же мать». ФАС РФ ударила по монополии Apple на рынке приложений родительского контроля

«Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля», — сообщает ФАС.

Российские антимонопольщики констатировали, что с октября 2018 года Apple сознательно чинила препятствия конкурентам, разрабатывающим программы для родителей, «в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена».

«Доступ в магазин приложений App Store — единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок», — цитирует сайт ведомства заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко.

Среди пострадавших российских компаний называется только одна — АО «Лаборатория Касперского». Именно она и подавала жалобу в ФАС на действия американской корпорации.

Ранее ФАС РФ уже пыталась добиться от Apple уступок в вопросах размещения приложений сторонних разработчиков в «айфоны». Антимонопольному ведомству уже пришлось пойти на уступки и смягчить ряд требований. Однако предустановка отечественного ПО пока так и зависла в воздухе.