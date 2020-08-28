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28.08.2020 14:51
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Главу РУСАДА официально уволили из-за финансовых нарушений

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправлен в отставку по итогам общего собрания учредителей организации.

Как сообщает РИА Новости в пятницу, 28 августа, учредители согласились с рекомендациями наблюдательного совета организации уволить Гануса по результатам аудиторской проверки. Исполняющим обязанности главы РУСАДА назначен Михаил Буханов, занимающий ранее должность юриста антидопингового агентства.

Учредители РУСАДА — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР). Главы обеих организаций ранее неоднократно негативно отзывались о Ганусе.

Подробнее о ситуации с нарушениями, которые выявила аудиторская проверка РУСАДА, читайте в материале «Фонтанки». Ганус не раз сообщал об угрозах в свой адрес.

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