Главу РУСАДА официально уволили из-за финансовых нарушений

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправлен в отставку по итогам общего собрания учредителей организации.
Как сообщает РИА Новости в пятницу, 28 августа, учредители согласились с рекомендациями наблюдательного совета организации уволить Гануса по результатам аудиторской проверки. Исполняющим обязанности главы РУСАДА назначен Михаил Буханов, занимающий ранее должность юриста антидопингового агентства.
Учредители РУСАДА — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР). Главы обеих организаций ранее неоднократно негативно отзывались о Ганусе.
Подробнее о ситуации с нарушениями, которые выявила аудиторская проверка РУСАДА, читайте в материале «Фонтанки». Ганус не раз сообщал об угрозах в свой адрес.