Учителя и медицинские работники должны быть готовы к тому, что 1 сентября к ним придут дети с проблемами после пандемии коронавируса, заявил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД Минздрава России Владислав Кучма.

Проблемы эти и психологические, и физиологические, связанные с активным использованием смартфонов, передает 28 августа РИА Новости. «Мы провели большой опрос, почти 30 тысяч детей из 76 субъектов, — рассказал Кучма на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. — Так вот я вам хочу сказать, что, конечно, дети сегодняшние, которые к нам придут, и это и учителя, и медики должны понимать, с огромным бременем проблем». У 86% респондентов выявлены различные фобии, почти у 40% можно предположить депрессию. Только 13% справились с ситуацией.