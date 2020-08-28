Медики: Из-за пандемии коронавируса около 86% детей получили фобии
Учителя и медицинские работники должны быть готовы к тому, что 1 сентября к ним придут дети с проблемами после пандемии коронавируса, заявил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД Минздрава России Владислав Кучма.
Проблемы эти и психологические, и физиологические, связанные с активным использованием смартфонов, передает 28 августа РИА Новости. «Мы провели большой опрос, почти 30 тысяч детей из 76 субъектов, — рассказал Кучма на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. — Так вот я вам хочу сказать, что, конечно, дети сегодняшние, которые к нам придут, и это и учителя, и медики должны понимать, с огромным бременем проблем». У 86% респондентов выявлены различные фобии, почти у 40% можно предположить депрессию. Только 13% справились с ситуацией.
30% опрошенных детей имеют туннельно-карпальный синдром — это патология, характерная для работников цифровой индустрии. Дело в том, что подавляющее большинство школьников (70–80%) использовали в учёбе смартфоны, а это самое неудобное средство для поиска информации из-за маленького экрана. Минимальный удовлетворительный размер экрана — у планшета, 12 дюймов, подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что может возникнуть нехватка учителей. Педагоги будут выбывать из образовательного процесса из-за сознательности: при появлении симптомов COVID-19 они не понесут инфекцию в школу. Поэтому сейчас необходимо подумать о педагогических резервах, подчеркнул Кучма.