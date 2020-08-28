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28.08.2020 11:31
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На КАД перекроют две полосы между Рябовским и Колтушским шоссе в обоих направлениях

Дорожники на три дня ограничат движение на участке кольцевой автодороги Петербурга между Рябовским и Колтушским шоссе. Работы будут вестись как на внутреннем, так и на внешнем кольце.

Как сообщает 28 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 43-м километре внутреннего кольца КАД и 97-м километре внешнего ООО «ЕвроТрансСтрой» будут ремонтировать щебеночно-мастичный деформационный шов на путепроводе через технологическую дорогу. В связи с этим там будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы будут вестись на обоих направлениях:

  • 28 и 29 августа — на 43-м километре внутреннего кольца КАД,
  • 29 и 30 августа — на 97-м километре внешнего кольца.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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