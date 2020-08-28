Дорожники на три дня ограничат движение на участке кольцевой автодороги Петербурга между Рябовским и Колтушским шоссе. Работы будут вестись как на внутреннем, так и на внешнем кольце.



Как сообщает 28 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 43-м километре внутреннего кольца КАД и 97-м километре внешнего ООО «ЕвроТрансСтрой» будут ремонтировать щебеночно-мастичный деформационный шов на путепроводе через технологическую дорогу. В связи с этим там будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй скорость ограничат до 50 км/ч.