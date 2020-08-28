Глава Роспотребнадзора заявила, что от коронавируса чаще всего умирают пенсионеры, но распространение инфекции уже «абсолютно управляемо»

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать. <...> Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий», — сказала Попова.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как стабилизирующаяся и управляемая. Об этом 28 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что у жителей страны с бессимптомным течением коронавирусной инфекции может формироваться иммунитет, а пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за COVID-19 в России.



Попова также подвела итоги летнего отдыха в российских оздоровительных лагерях. По её словам, в этом сезоне там побывали более миллиона детей, вспышек новой инфекции обнаружено не было.

