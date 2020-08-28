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28.08.2020 11:00
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Глава Роспотребнадзора заявила, что от коронавируса чаще всего умирают пенсионеры, но распространение инфекции уже «абсолютно управляемо»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как стабилизирующаяся и управляемая. Об этом 28 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать. <...> Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что у жителей страны с бессимптомным течением коронавирусной инфекции может формироваться иммунитет, а пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за COVID-19 в России.

Попова также подвела итоги летнего отдыха в российских оздоровительных лагерях. По её словам, в этом сезоне там побывали более миллиона детей, вспышек новой инфекции обнаружено не было.

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Комментарии (12)

Obseerv
Видимо - в результате мутации у коронавируса появился стабилизатор полёта, и он летит куда надо - к пенсионерам...
Barmaley_5e4d0211d3423
Old persons lives matter!
Piter Russo
Если глава Роспотребнадзора заявляет что распространение инфекции уже «абсолютно управляемо» и чаще всего умирают пенсионеры - то это практически геноцид пенсионеров.
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