Фура в Ленобласти, поворачивая на светофоре, снесла часть встречной «Хёндэ»
Два человека пострадали в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Как сообщает 28 августа отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, накануне около 19:10 на 26-м километре автодороги Кириши – Будогощь – Смолино, по основной версии, мужчина 1961 года рождения (житель Тихвина) на МАЗе с полуприцепом совершил столкновение со встречным автомобилем «Хёндэ Акцент» под управлением мужчины 1987 года рождения.
На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что ДТП произошло не перекрёстке. По предварительным данным «Фонтанки», поворачивала налево по зелёному сигналу светофора и не пропустила легковую машину.
Госпитализированы водитель «Хёндэ» и его пассажир – мужчина 1980 года рождения. Оба жители Киришей. У первого открытый перелом костей правой голени и ушиб грудной клетки, у второго закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лица, ушиб грудной клетки. Очевидцы сняли на видео место ДТП спустя несколько минут после аварии, когда пострадавшие ещё сидели в салоне легковушки, а из-под капота шёл пар.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.