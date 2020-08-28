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28.08.2020 08:48
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Фура в Ленобласти, поворачивая на светофоре, снесла часть встречной «Хёндэ»

Два человека пострадали в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.

Как сообщает 28 августа отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, накануне около 19:10 на 26-м километре автодороги Кириши – Будогощь – Смолино, по основной версии, мужчина 1961 года рождения (житель Тихвина) на МАЗе с полуприцепом совершил столкновение со встречным автомобилем «Хёндэ Акцент» под управлением мужчины 1987 года рождения.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что ДТП произошло не перекрёстке. По предварительным данным «Фонтанки», поворачивала налево по зелёному сигналу светофора и не пропустила легковую машину.

Госпитализированы водитель «Хёндэ» и его пассажир – мужчина 1980 года рождения. Оба жители Киришей. У первого открытый перелом костей правой голени и ушиб грудной клетки, у второго закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лица, ушиб грудной клетки. Очевидцы сняли на видео место ДТП спустя несколько минут после аварии, когда пострадавшие ещё сидели в салоне легковушки, а из-под капота шёл пар.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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