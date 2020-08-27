Картину «Двое смеющихся юношей» снова украли из музея в Нидерландах. Этот раз — уже третий
Полотно голландского художника Франса Халса «Двое смеющихся юношей», написанное в 1626–1627 годах, украли из музея Хофьи ван Арден в Нидерландах. Информация об этом 27 августа появилась на сайте полиции города Утрехт.
Сообщается, что кража со взломом произошла около 3 часов утра накануне. Полиция приехала практически сразу после того, как сработала сигнализация, однако не обнаружила ни злоумышленников, ни картину. Скрыться неизвестным удалось через запасной выход. Ведётся расследование, опрос свидетелей.
Картину «Двое смеющихся юношей» уже крали в 1988 и 2011 годах. В первый раз на её поиски ушло три года, во второй раз — шесть месяцев. Работу Халса ранее уносили вместе с одной из работ нидерландского пейзажиста Якоба ван Рейсдала. Сейчас о пропаже какого-либо ещё произведения из коллекции не сообщается.
Франс Халс — художник золотого века голландской живописи. Одна из самых известных его работ — «Портрет мужчины», написанный в 1660–1663 годах, находится в коллекции Государственного Эрмитажа.