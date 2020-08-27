Картину «Двое смеющихся юношей» снова украли из музея в Нидерландах. Этот раз — уже третий

Полотно голландского художника Франса Халса «Двое смеющихся юношей», написанное в 1626–1627 годах, украли из музея Хофьи ван Арден в Нидерландах. Информация об этом 27 августа появилась на сайте полиции города Утрехт.



Сообщается, что кража со взломом произошла около 3 часов утра накануне. Полиция приехала практически сразу после того, как сработала сигнализация, однако не обнаружила ни злоумышленников, ни картину. Скрыться неизвестным удалось через запасной выход. Ведётся расследование, опрос свидетелей.

