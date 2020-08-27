«Родина любит так сильно, что это уже инцест». БГ написал новую песню

Сюжет песни, написанной в форме блюза, обращен к условному «грамотею», человеку, любящему чтение, помогающее мыслить свободно. Автор рассказывает собеседнику, что «на улицах больше нет никого, кто бы ждал перемен». Не обошлось у Гребенщикова и без острых фраз, моментально уходящих в народ: «Родина любит так сильно, что это уже инцест, а над входом написано — Homo Homini Lupus Est».

Борис Гребенщиков поделился с поклонниками новой песней из цикла «Подношение интересному времени». Нынешняя композиция называется Homo Homini Lupus Est, в переводе с латыни — «Человек человеку волк».

«За что уважаю БГ, так это за способность одной короткой фразой передать суть происходящих событий», «Шикарная композиция! Фразы крышесносны», «Спасибо, Борис Борисович, от всех грамотеев», «Каждое слово на своем месте!», «С возрастом поэтика БГ стала точнее и жестче. Видимо, время такое. Homo Homini Lupus Est», — писали поклонники.

Цикл «Подношение интересному времени», в рамках которого БГ регулярно публикует в Facebook и на YouTube песни, в том числе и новые, уже достиг 55-го выпуска. Первый вышел 5 месяцев назад.



23 июня вышел альбом Гребенщикова «Знак огня». Лидер «Аквариума» был в числе подписантов открытого письма в поддержку протестующих белорусов.

