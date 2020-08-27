Черчесов: Соболев поговорил с Дзюбой. Вопрос между ними урегулирован

Конфликт между футболистами Артемом Дзюбой («Зенит») и Александром Соболевым («Спартак») улажен. Как сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» , игроки уладили отношения в телефонном разговоре.
«Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», — заявил Черчесов.
Главный тренер сборной России ранее заявил, что конфликт спровоцировал именно форвард «Спартака» Соболев, а значит, он и должен сделать первый шаг для примирения. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».