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27.08.2020 10:32
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Тюменец погулял в баре, поссорился с друзьями, въехал в них на «Ладе», а затем и в маршрутку — дважды

Сложным ДТП закончился отдых молодой компании в баре в центре Тюмени утром 27 августа. Есть пострадавший. Инцидент попал на видео.

Как сообщает 72.RU, в начале седьмого компания вышла из бара на Первомайской улице, 34, чтобы подышать свежим воздухом. Между молодыми людьми произошёл конфликт. Один из них — владелец «Лады Приоры», предположительно, нетрезвый, — сел за руль. Сначала, по данным региональной ГИБДД, он направил машину в толпу и совершил наезд на одного из пешеходов. Затем сдал назад и ударил маршрутку с 14 пассажирами. А потом развернулся через две сплошных линии и ещё раз столкнулся с той же «Газелью». После этого он скрылся.

Пострадал один из пешеходов — мужчина 1993 года рождения. У него медики диагностировали ушибы. Водитель и пассажиры маршрутки отделались испугом и возмущением.

«Приору» примерно через четыре часа обнаружили брошенной на улице Пролетарской и эвакуировали на штрафстоянку. Личность водителя устанавливается, его разыскивают.

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