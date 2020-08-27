Сложным ДТП закончился отдых молодой компании в баре в центре Тюмени утром 27 августа. Есть пострадавший. Инцидент попал на видео.

Как сообщает 72.RU , в начале седьмого компания вышла из бара на Первомайской улице, 34, чтобы подышать свежим воздухом. Между молодыми людьми произошёл конфликт. Один из них — владелец «Лады Приоры», предположительно, нетрезвый, — сел за руль. Сначала, по данным региональной ГИБДД, он направил машину в толпу и совершил наезд на одного из пешеходов. Затем сдал назад и ударил маршрутку с 14 пассажирами. А потом развернулся через две сплошных линии и ещё раз столкнулся с той же «Газелью». После этого он скрылся.

Пострадал один из пешеходов — мужчина 1993 года рождения. У него медики диагностировали ушибы. Водитель и пассажиры маршрутки отделались испугом и возмущением.

«Приору» примерно через четыре часа обнаружили брошенной на улице Пролетарской и эвакуировали на штрафстоянку. Личность водителя устанавливается, его разыскивают.