Лысый в маске и синем комбинезоне разбил дверь в кабину водителя трамвая. Теперь с ним хотят подискутировать полицейские

Водитель трамвая № 36 обратился в полицию Красносельского района с сообщением о странном мужчине. Он поругался с пассажирами, а потом решил выяснить отношения с водительской кабиной.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел в среду около восьми вечера. 26-летний водитель трамвая увидел, что в салоне происходит конфликт, а потом к его кабине подошел немолодой, на вид лет 60–65, лысый мужчина в медицинской маске и синем комбинезоне. Он что-то кричал, а потом разбил рукой стекло двери из салона в кабину.

