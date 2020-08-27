Лысый в маске и синем комбинезоне разбил дверь в кабину водителя трамвая. Теперь с ним хотят подискутировать полицейские
Водитель трамвая
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел в среду около восьми вечера. 26-летний водитель трамвая увидел, что в салоне происходит конфликт, а потом к его кабине подошел немолодой, на вид лет 60–65, лысый мужчина в медицинской маске и синем комбинезоне. Он что-то кричал, а потом разбил рукой стекло двери из салона в кабину.
На остановке неадекватный пассажир вышел, а трамвай проследовал до парка, где поврежденное стекло было заменено.
По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего, сообщают в главке. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника.