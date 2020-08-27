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27.08.2020 07:36
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Прибор, выявляющий коронавирус в воздухе, создан в России и готов к производству

Российские учёные на форуме «Армия-2020» представили прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе, COVID-19, — первое такое устройство в стране.

Как сообщает 27 августа РИА «Новости», в июне завершили государственные испытания медико-биологического прибора «Детектор-БИО», сейчас готовится его сертификация. «Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ», — рассказал агентству Александр Новиков, генеральный директор Красногорского завода имени Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха), презентовавшего изобретение.

Прибор определяет наличие в воздухе не только вирусов, но и бактерий и токсинов. Автоматический анализ пробы воздуха занимает 10–30 минут, «в зависимости от концентрации патогенов и других факторов».

Это уникальная отечественная разработка, не имеющая аналогов на отечественном рынке, заявили РИА в пресс-службе холдинга «Швабе». Он одновременно выявляет до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов. Анализ производится в автоматическом режиме двумя способами: полимеразной цепной реакцией и методом иммунофлуоресценции. «Детектор-БИО» предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, в метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах, других объектах, а также при проведении массовых мероприятий.

Заказы пока не принимаются, поскольку процедура сертификации только началась. «Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику», — отметил Александр Новиков.

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Комментарии (9)

W Bons
так выпьем же за кибернетике !
vader
Обеспечить безопасность в метро можно двумя способами: удалить вирусы из воздуха или удалить людей из метро. Поскольку первое нереально, то...
Cashmare
а автоматическое сопровождение цели в нем есть? а сколько время развертывания до момента залпа?
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