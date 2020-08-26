То лошадь на пути, то женщина. Внуком Сердюкова снова интересуется ГИБДД
Подкупающе легко относящийся к дорогим автомобилям 21-летний внук бывшего губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова после драматичной встречи с лошадью снова попал в дорожные хроники. И опять ГИБДД слышит, что Валерий не виноват.
Несущественная авария на Литейном мосту с участием «Порше Панамера» Сердюкова серьезно встревожила второго участника. Петербурженка Елена Смирнова рассказала 26 августа «Фонтанке», что ее оппонент изложил в своих объяснениях версию событий, противоречащую видеозаписи ДТП.
Судя по кадрам, Смирнова ехала по трамвайным путям и получила боковой удар от вылезшей из соседнего ряда «Панамеры».
предоставлено Еленой Смирновой
«Водитель не убедился не только в безопасности своего маневра при перестроении на мою полосу движения, но и в технической возможности его безопасного исполнения. Подаю звуковые сигналы. Не реагирует. Выворачивает руль, врезается», - изложила свое видение Елена.
Валерий Сердюков сообщил полицейским, что перестраивались на трамвайные пути оба автомобиля, его «Панамера» была на полкорпуса впереди «Лифана» Смирновой, другим участникам движения не мешала. «Лифан», дескать, просто взял и въехал, а потому молодой человек виновным себя не считает.
Авария случилась 11 августа. В отдел ГИБДД Центрального района обоих вызывали, но Валерий не приехал.
«Дознаватель объяснил, что он в отпуске за границей, - говорит Елена. - Ходатайств, заявлений с просьбой отложить рассмотрение дела нет. Зато я узнала, что в материалах появились какие-то два свидетеля со стороны Сердюкова. После столкновения я заглядывала в салон «Порше» и никого не видела. Не знаю, что это за свидетели».
До второго участника аварии «Фонтанка» дозвонилась. Валерий Сердюков, казалось, готов был рассказать свою версию, но осекся и попросил пять минут. При втором звонке молодой человек категорично отказался комментировать и ДТП на Литейном, и свою невезучесть на дорогах. В январе 2020 года Сердюков-младший, управляя Range Rover, насмерть сбил лошадь на Красносельском шоссе. Автомобиль получил серьезные повреждения, хотя Валерий утверждал, что перед ударом ему удалось снизить скорость до 10 километров в час. Видимо, Range Rover пришел в полную негодность, и петербуржец пересел на «Панамеру». Обе машины зарегистрированы на компанию его отца «Интерсолар».
У Валерия, несмотря на молодость, трехлетний стаж вождения. Права он получил на следующий день после 18-летия.
Дед водителя — третий губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Регионом он руководил в течение двенадцати лет, до мая 2012-го.