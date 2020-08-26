То лошадь на пути, то женщина. Внуком Сердюкова снова интересуется ГИБДД

Подкупающе легко относящийся к дорогим автомобилям 21-летний внук бывшего губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова после драматичной встречи с лошадью снова попал в дорожные хроники. И опять ГИБДД слышит, что Валерий не виноват.

Несущественная авария на Литейном мосту с участием «Порше Панамера» Сердюкова серьезно встревожила второго участника. Петербурженка Елена Смирнова рассказала 26 августа «Фонтанке», что ее оппонент изложил в своих объяснениях версию событий, противоречащую видеозаписи ДТП.



Судя по кадрам, Смирнова ехала по трамвайным путям и получила боковой удар от вылезшей из соседнего ряда «Панамеры».

предоставлено Еленой Смирновой

«Водитель не убедился не только в безопасности своего маневра при перестроении на мою полосу движения, но и в технической возможности его безопасного исполнения. Подаю звуковые сигналы. Не реагирует. Выворачивает руль, врезается», - изложила свое видение Елена.

Валерий Сердюков сообщил полицейским, что перестраивались на трамвайные пути оба автомобиля, его «Панамера» была на полкорпуса впереди «Лифана» Смирновой, другим участникам движения не мешала. «Лифан», дескать, просто взял и въехал, а потому молодой человек виновным себя не считает.

Авария случилась 11 августа. В отдел ГИБДД Центрального района обоих вызывали, но Валерий не приехал.

«Дознаватель объяснил, что он в отпуске за границей, - говорит Елена. - Ходатайств, заявлений с просьбой отложить рассмотрение дела нет. Зато я узнала, что в материалах появились какие-то два свидетеля со стороны Сердюкова. После столкновения я заглядывала в салон «Порше» и никого не видела. Не знаю, что это за свидетели».

