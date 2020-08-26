Жительницу Кургана обвинили в экстремизме за репост клипа Alai Oli, который она сделала 10 лет назад

В отношении жительницы Кургана Полины Гузеевой составили административный протокол по статье «Производство и распространение экстремистских материалов» за репост клипа российской группы Alai Oli, который она сделала 10 лет назад. Об этом 26 августа сообщает издание E1.ru.



«Мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что на меня заведено дело. Не уголовное, а административное, но всё равно я должна пройти эти этапы, и сегодня мне сказали, что, скорее всего, будет штраф. Размер — от 1000 до 3000 рублей», — рассказала она изданию. По словам Гузеевой, клип был опубликован ею в 2010 году. Однако только сейчас ей стало известно, что песня была признана экстремистской в 2016-м.