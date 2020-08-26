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26.08.2020 19:45
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Жительницу Кургана обвинили в экстремизме за репост клипа Alai Oli, который она сделала 10 лет назад

В отношении жительницы Кургана Полины Гузеевой составили административный протокол по статье «Производство и распространение экстремистских материалов» за репост клипа российской группы Alai Oli, который она сделала 10 лет назад. Об этом 26 августа сообщает издание E1.ru.

«Мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что на меня заведено дело. Не уголовное, а административное, но всё равно я должна пройти эти этапы, и сегодня мне сказали, что, скорее всего, будет штраф. Размер — от 1000 до 3000 рублей», — рассказала она изданию. По словам Гузеевой, клип был опубликован ею в 2010 году. Однако только сейчас ей стало известно, что песня была признана экстремистской в 2016-м.

О выявлении в «ВКонтакте» видеозаписи, признанной решением суда экстремистским материалом, проинформировала прокуратура Курганской области. В её сообщении сказано, что доступ к странице в соцсети на момент проверки был открытым для всех пользователей. «В соответствии с требованиями административного законодательства данное правонарушение является длящимся, а срок привлечения к ответственности исчисляется с моменты его выявления», — уточняет надзорное ведомство, добавляя, что материалы уже направлены на рассмотрение суда.

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Комментарии (13)

Владислав М
Такими темпами, скоро 37 год ещё раем покажется.
Crux
Истерия с Black lives matter дошла до прокуратуры.
Nerevar
Мне знакома эта песня, это разжигающая песня. Песня призвана разжечь расовую ненависть и вражду.
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