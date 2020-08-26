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26.08.2020 15:30
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Вернуться в форму. Создатель коллекции школьной одежды пытается выполнить сверхобъем

Производители товаров для детей наконец-то дождались своего часа. Выяснив, как продается детская обувь, «Фонтанка» поговорила с петербургским дизайнером детской одежды о пережитом карантине и о том, как сейчас обстоят дела на рынке сарафанов и строгих детских костюмов.

«Нам удалось продержаться карантин и сохранить сотрудников за счет перераспределения работы, — рассказывает Светлана Злотникова, основатель петербургского бренда детской одежды. — Продажники и реклама перешли на удаленку, а производство — распределили работу между всеми сотрудниками и сократили количество выходов. Так как команда у меня всего 10 человек, то более-менее сохраняем все на плаву.

По ОКВЭД для получения помощи от государства мы не прошли, аренду нам не снизили, но договорились с арендодателем об отсрочках и гибком графике выплат. Перешли на работу под спрос, минимизировали склад, работаем по заказам, когда возникают пробелы, берем на проработку проекты со стороны».

Фирма нашла свои способы борьбы с кризисом: «Если заказов мало, мы отпускаем сотрудников на подработку, снижаем стартовый порог закупки для опта, даем возможность адаптировать изделия под потребности заказчика — менять цвет, комплектность и так далее, — перечисляет Злотникова, — налегаем на рекламу в Интернете, активно проводим сезонные акции, например, школьную форму до 15 августа можно было купить со скидкой 20 %, активно предлагаем сезонный товар, ввели гибкую систему скидок при заказе через сайт».

По словам предпринимателя, простой магазинов в течение нескольких месяцев и неопределенность относительно осеннего периода, страх и опасения насчет нового карантина не дают нормально развиваться. Если раньше летние продажи школьной формы шли стабильно, сейчас в течение июня и июля спроса не было практически вообще, а в августе фирма пытается выполнить сверхобъем.

«В целом к прошлому году мы растем на 25 %, но могли бы на 100 %, если бы все наработки не рухнули в марте», — делится Злотникова.

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