Перешагнули сезон. Сеть магазинов детской обуви закрыла две торговые точки, но надеется на восстановление
Школы готовы принимать учеников, сады ждут воспитанников, а спрос на детскую одежду и обувь переживает традиционный подъем. «Фонтанка» расспросила директора сети магазинов детской обуви о пережитом кризисе и ожиданиях от будущего сезона.
«Обувной бизнес очень сильно завязан на сезонность, большие продажи происходят весной и осенью. Именно поэтому карантин ударил по сети магазинов детской обуви особенно ощутимо, — рассказывает директор Мария Хазанович. — В сравнении с другими промтоварными магазинами, у которых продажи сдвинулись на послекарантинное время, наши покупатели просто пропустили весенний сезон покупок. Начался он традиционно в середине марта и сразу закончился благодаря необъяснимому решению чиновников. Таким образом, из одного затяжного спада в зимний период мы плавно перетекли в другой сезонный спад — летний».
По словам Марии, в период карантина единственным источником дохода для компании стали интернет-продажи с доставкой на дом или пункт выдачи. Объем заказов интернет-магазина вырос на 146% в апреле и 510% в мае, а продажи компании при этом составили только 11% и 69% от прошлогоднего объема.
«При этом моя принципиальная позиция была — сохранить среднюю зарплату сотрудников. Поэтому вся выручка шла на эти цели. Для покупателей мы сделали бесплатную доставку по Санкт-Петербургу, чтобы компенсировать необходимость совершать покупки, не выходя из дома, — вспоминает Хазанович. — Арендодатели повели себя по-разному, кто-то сделал скидку, кто-то вообще не стал требовать арендной платы за период карантина — только коммунальные платежи. Спасибо им огромное за понимание и готовность идти навстречу. Благодаря экономии на аренде и самоотверженным усилиям сотрудников интернет-магазина, которые буквально работали 24/7, мы смогли пережить карантин и открыться офлайн для покупателей, как только это было разрешено. Воспользовались господдержкой в части получения беспроцентного кредита на поддержание занятости — 40% расходов на зарплату в мае — июле мы смогли произвести за счет этого кредита».
Июньское снятие ограничений не исправило ситуацию.
«К сожалению, наши покупатели летом не активны, детей увозят из города, и обувь им не требуется. Так что послекарантинный период для нас стал продолжением проблем, а не их завершением, — делится Мария. — Пришлось закрыть два наименее торгующих магазина, сократить треть сотрудников к концу июня. Возможно, этого можно было бы избежать, если бы прогнозы экономического состояния были бы оптимистичными. Но я уверена, что объемы продаж не вернутся к докризисному уровню, а содержать нерентабельные точки продаж ради присутствия в том или ином районе сейчас не по средствам ни одному бизнесу. К тому же мы зависим от производителя, фирменным магазином которого являемся. Прекращение производства привело к сдвигу сроков выпуска сезонной продукции, так что мы испытываем ощутимый дефицит ассортимента. Приходится делать заказ у белорусских коллег, которые не останавливали работу».
Директор сети магазинов говорит, что сейчас начинается полоса сезона, когда продажи традиционно растут — детей собирают в школы и садики: «На данный момент отставание по графику прошлогодних выручек порядка 20%. Очень надеюсь, что остаток 2020 года будет оптимистичным. Однако, мы готовы и ко второй волне. Усиливаем направление интернет-продаж, подключаем продажи в социальных сетях, получили для магазинов возможность работать в качестве пункта выдачи — будем в этом случае реализовывать обувь без примерки, но хотя бы напрямую в своих точках продаж, без посредничества курьерских служб. Скорее всего, при ужесточении режима самоизоляции, придется отказаться от магазинов, расположенных в торговых комплексах, так как они не смогут работать даже как точки самовывоза. Подытоживая, можно сказать, что время — самое дорогое, что у нас есть. И именно тот отрезок года, в который мы оказались вынужденно закрыты, сыграл ключевую роль в том бедственном положении, из которого мы сейчас выбираемся. Но наши покупатели остались с нами, мы ощущаем поддержку постоянных клиентов и их желание помочь сохранить фирменные магазины детской обуви, что очень приятно. И наш производитель полон решимости поддержать свою фирменную розницу, а это дает надежду на восстановление и даже возможно новый рост сети магазинов».