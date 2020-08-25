Перешагнули сезон. Сеть магазинов детской обуви закрыла две торговые точки, но надеется на восстановление

Школы готовы принимать учеников, сады ждут воспитанников, а спрос на детскую одежду и обувь переживает традиционный подъем. «Фонтанка» расспросила директора сети магазинов детской обуви о пережитом кризисе и ожиданиях от будущего сезона. «Обувной бизнес очень сильно завязан на сезонность, большие продажи происходят весной и осенью. Именно поэтому карантин ударил по сети магазинов детской обуви особенно ощутимо, — рассказывает директор Мария Хазанович. — В сравнении с другими промтоварными магазинами, у которых продажи сдвинулись на послекарантинное время, наши покупатели просто пропустили весенний сезон покупок. Начался он традиционно в середине марта и сразу закончился благодаря необъяснимому решению чиновников. Таким образом, из одного затяжного спада в зимний период мы плавно перетекли в другой сезонный спад — летний».

По словам Марии, в период карантина единственным источником дохода для компании стали интернет-продажи с доставкой на дом или пункт выдачи. Объем заказов интернет-магазина вырос на 146% в апреле и 510% в мае, а продажи компании при этом составили только 11% и 69% от прошлогоднего объема. «При этом моя принципиальная позиция была — сохранить среднюю зарплату сотрудников. Поэтому вся выручка шла на эти цели. Для покупателей мы сделали бесплатную доставку по Санкт-Петербургу, чтобы компенсировать необходимость совершать покупки, не выходя из дома, — вспоминает Хазанович. — Арендодатели повели себя по-разному, кто-то сделал скидку, кто-то вообще не стал требовать арендной платы за период карантина — только коммунальные платежи. Спасибо им огромное за понимание и готовность идти навстречу. Благодаря экономии на аренде и самоотверженным усилиям сотрудников интернет-магазина, которые буквально работали 24/7, мы смогли пережить карантин и открыться офлайн для покупателей, как только это было разрешено. Воспользовались господдержкой в части получения беспроцентного кредита на поддержание занятости — 40% расходов на зарплату в мае — июле мы смогли произвести за счет этого кредита».