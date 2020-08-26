«Цирк — это дорогое мероприятие». Росгосцирк рассказал, почему не начинает сезон нигде в России

Комментируя факт, что в некоторых регионах работа площадок уже разрешена, но зрители попасть туда не могут, гендиректор по творчеству и зарубежному сотрудничеству Росгосцирка Елизавета Гамбург сообщила, что «целесообразность открытия в таких случаях сейчас рассматривается».

Цирки по всей России не откроются до стабилизации ситуации с коронавирусом: как 26 августа на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин, компания «руководствуется локальными актами субъектов и ждёт разрешения губернаторов», хотя и рассчитывает возобновить работу осенью. По его словам, в условиях пандемии, «с нулевой прибыльной частью», Росгосцирк теряет по 10 миллионов рублей в день.

«Цирк — это дорогое мероприятие. При 50-процентной заполняемости мы не окупимся, даже в ноль не выйдем. Так что ждём разрешения полной загрузки залов. По идее, мы должны бы ждать снятия всех ограничений. Мы понимаем, что это невозможно, но, чтобы запустить конвейер гастролей, нужно подождать открытия хотя бы 10 цирков», — подчеркнула она.



В новом сезоне готовится 12 новых программ. В одной из них — «Девочка и слон» — слоны на арене будут выполнять некоторые трюки без присутствия дрессировщика. В создании другой — «Буря», — обыгрывающей тему Шекспира, участвует художник Павел Семченко из петербургского «Инженерного Театра АХЕ». Как пояснил главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, по сюжету группа людей попадает в бурю на остров и встречается с магом и алхимиком.



«Мы с Пашей Семченко придумываем аппараты, с помощью которых герои учатся летать. Верю, что Паша и «АХЕ» превратят сцену в полноценную инсталляцию», — заявил он.



Как подчеркнули в Росгосцирке, после возобновления работы в большинстве городов зрителям продолжат показывать те программы, «которые там были ещё в марте, но не успели выступить». В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до 20 сентября.

