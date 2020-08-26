«Шкода» и фура более двух часов собирают пробку на КАД у вантового моста

На кольцевой автодороге Петербурга утром 26 августа столкнулись большегруз и легковая машина. В этот раз обошлось без серьезных последствий, но пробка на месте держится уже 2,5 часа.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внешнем кольце КАД у съезда с вантового моста на Октябрьскую набережную фура замяла «Шкоду». На фото видно, что в ДТП попал автомобиль такси сервиса «Ситимобил». Участники ДТП заняли второй и третий ряды, сильно затруднив движение.