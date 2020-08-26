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26.08.2020 11:29
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«Шкода» и фура более двух часов собирают пробку на КАД у вантового моста

На кольцевой автодороге Петербурга утром 26 августа столкнулись большегруз и легковая машина. В этот раз обошлось без серьезных последствий, но пробка на месте держится уже 2,5 часа.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внешнем кольце КАД у съезда с вантового моста на Октябрьскую набережную фура замяла «Шкоду». На фото видно, что в ДТП попал автомобиль такси сервиса «Ситимобил». Участники ДТП заняли второй и третий ряды, сильно затруднив движение.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что грузовик и легковая столкнулись около 8:40 на 55-м километре внутреннего кольца. Поврежденные машины занимают вторую полосу и, по данным на 11 часов, все еще на месте, из-за чего на КАД по-прежнему держится пробка. Пострадавших в ДТП нет, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

По данным «Яндекс.Пробок», в районе вантового моста и съездов на Октябрьскую набережную наблюдается 5-километровый затор на внешнем кольце и 2-километровый на внутреннем. Движение по внутреннему кольцу сильно затрудняют и дорожные работы.

Напомним, 24 августа на КАД тоже столкнулись Skoda и грузовой автомобиль — бензовоз. Обе машины вылетели с внутреннего кольца на внешнее и собрали еще семь автомобилей. В результате один человек погиб на месте и еще двое скончались позднее в больнице.

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Комментарии (1)

Pilat
Это просто проклятое место.
В день там иногда по три аварии блокирующие проезд.
И ведь что интересно, ГИБДД, которые по идее должны разбираться почему именно в этом месте такие аварии, и принять меры к их профилактике, занимается чем угодно, но только не тем чем должны.
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