Россия предоставит Казахстану гарантированный объем вакцины против коронавируса «Спутник V» после окончания всех стадий испытаний, соответствующее соглашение о взаимопонимании в Москве 26 августа подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «СК-Фармация».

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний», — говорится на сайте премьер-министра Казахстана.

В сообщении подчеркивается, что необходимый для Казахстана объем вакцины готов произвести российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — отмечается в сообщении.

В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.



Накануне Минздрав России выдал разрешение на финальную фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V». Реакцию на уже запущенный в производство отечественный препарат будут изучать больше двух лет.

Российская вакцина, получившая международное наименование «Sputnik V», зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство до того, как провели через все положенные этапы проверок.

