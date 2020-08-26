Россия предоставит Казахстану гарантированный объем вакцины против коронавируса «Спутник V»
Россия предоставит Казахстану гарантированный объем вакцины против коронавируса «Спутник V» после окончания всех стадий испытаний, соответствующее соглашение о взаимопонимании в Москве 26 августа подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «СК-Фармация».
Делегация Правительства Республики Казахстан посетила Российскую Федерацию с рабочим визитомhttps://t.co/DhhchAXMmz— PrimeMinister.kz (@primeministerkz) August 26, 2020
«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний», — говорится на сайте премьер-министра Казахстана.
В сообщении подчеркивается, что необходимый для Казахстана объем вакцины готов произвести российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
«Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — отмечается в сообщении.
В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.
Накануне Минздрав России выдал разрешение на финальную фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V». Реакцию на уже запущенный в производство отечественный препарат будут изучать больше двух лет.
Российская вакцина, получившая международное наименование «Sputnik V», зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство до того, как провели через все положенные этапы проверок.
В июле её защитные свойства параллельно испытывали на людях и игрунковых обезьянах. Среди побочных эффектов отмечены увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Ранее «Фонтанка» писала, что именно входит в состав вакцины.